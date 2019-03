(Agenzia Vista) Napoli, 09 marzo 2019 Fico: "Legislatura sadamente in piedi" "Da presidente della Camera non parlo di crisi di Governo, ma la legislatura è saldamente in piedi, garantita dalla Costituzione". Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera, intervistato a margine del convegno sulle baby gang a Napoli. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it