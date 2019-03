Zingaretti proclamato segretario del Pd: "Ora cambiamo tutto"

Nicola Zingaretti è stato proclamato segretario dall'assemblea Pd. Standing ovation in sala per il governatore del Lazio vincitore delle primarie del partito nel raggiungere il podio per il suo primo discorso da segretario.

"Serve un nuovo partito, il nuovo Pd. L'organizzazione dovrà cambiare, forse dovrà cambiare tutto e dovremo crederci tutti perché tutti saremo chiamati a dare il nostro contributo", ha detto Zingaretti nella sua relazione all'Assemblea nazionale del Pd a Roma. "Tornino ad essere i nostri circoli i luoghi dove gli altri fanno associazionismo - ha aggiunto - no a filiere di potere che restringono il nostro rapporto con la realtà sociale del Paese. Troppo spesso alla ricchezza positiva del confronto tra territori si è sostituita la freddezza dei terminali correntizi".