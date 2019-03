Di Maio delira dopo la batosta: "M5S prima forza politica, vero flop di Pd e Forza Italia"

"Voglio ringraziare il coraggio del nostro candidato Antonio Mattia. Non accetto la narrazione di queste ore in cui si parla di flop del Movimento 5 Stelle. I risultati delle regionali sono sempre di 10/20 punti sotto le politiche". Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, commentando l'esito delle elezioni in Basilicata. (fonte Facebook Di Maio agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)