Salvini premia Rami e i ragazzi del bus: "La sinistra li ha usati"

Matteo Salvini, ministro dell'Interno, ha incontrato i ragazzi eroi del bus dirottato a San Donato Milanese, al Viminale. Salvini ha stretto la mano a tutti prima di premiarli con una medaglia. Successivamente il ministro ha tenuto una conferenza stampa a cui i ragazzi non hanno preso parte. "La cittadinanza a Rami e Adam? Non mi ha convinto Di Maio, mi sono convinto da solo", ha detto Salvini "smentendo" la ricostruzione prospettata dal vicepremier pentastellato, a proposito della concessione della cittadinanza ai due ragazzi di origine egiziana e marocchina protagonisti nel salvataggio dei loro compagni di scuola dell'incendio appiccato dall'autista dello scuolabus a San Donato Milanese. "Io accolgo sempre consigli e buone proposte da parte di tutti - premette Salvini - ma in questo caso mi sono convinto da solo, dopo un periodo di riflessione necessario per evitare di dire 'sì' o 'no' a capocchia: la cittadinanza è una cosa seria e si dà quando ci sono tutti gli elementi per concederla".

"Ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di Crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica", ha affermato poi il ministro dell'interno. Troppa esposizione mediatica per Adam e Rami? "Chiedetelo a chi li ha usati in studio per fare audience e li ha usati come una bandiera politica. Io apposta non li ho voluti qua in conferenza stampa, ho cercato di staccare la spina a una vicenda che avrebbe solo fatto male a loro. Ho avuto la disgustata sensazione che qualcuno ha cercato di usarli", risponde.