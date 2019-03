Sì del Senato, la legittima difesa è legge. Salvini esulta

L'aula del Senato ha approvato con 201 voti a favore e 38 contrari il ddl sulla legittima difesa. Il testo ha ricevuto dunque il via libera definitivo.

"Un bellissimo giorno per gli italiani in cui viene sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa" dichiara il ministro dell'Interno dopo il via libera definitivo del ddl. Poi dopo aver espresso la soddisfazione assieme ad alcuni esponenti del Carroccio, ha mostrato a cronisti e fotografi una maglietta blu con la scritta La difesa è sempre legittima. "Sono almeno 15 anni che stavamo lavorando a questa battaglia - ha spiegato il leader del Carroccio - permettetemi di celebrare questo risultato, non per la Lega ma per gli italiani".