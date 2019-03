Schiaffi e spinte, le immagini choc della maestra d'asilo

Spinte, strattoni, schiaffi, violenze psicologiche e umiliazioni contro bambini di età fra 1 e 3 anni. È quanto succedeva in un asilo nido di Varzi, in provincia di Pavia, come testimoniato dalle immagini riprese grazie alle telecamere posizionate durante le indagini dalla Guardia di finanza. Nel video si vedono infatti altre persone presenti durante le violenze, mentre la maestra urla a un bambino "quando la mano è bordeaux forse capirai" e poi lo schiaffeggia e lo strattona trascindandolo via (courtesy Guardia di finanza fonte agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)