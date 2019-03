Riecco Dibba, siluro ai grillini e insulti a...

«È un po' di tempo che non ci parliamo. Io sto benissimo». Esordisce così Alessandro Di Battista dopo 40 giorni di silenzio su Facebook, annunciando che non si candiderà alle prossime europee per M5S. «Quando sono tornato dal mio viaggio, il Movimento mi ha chiesto di dare un po' una mano», dice, «e ho anche subito accettato perché temevo di deludere tante persone e per senso del dovere. Ci ho riflettuto: ti vuoi candidare? la risposta fondamentalmente è no», aggiunge. «Io non ci vorrei andare a Bruxelles a mettermi a fare l’europarlamentare e se ci andassi senza volerlo non penso che neanche renderei», chiarisce. (fonte Facebook_Alessandro Di Battista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)