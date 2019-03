Allarme Italia, crescita zero ma nessuna manovra correttiva. Tria esclude: "Mai chiesta"

La crescita in Italia nel 2019 si avvia "verso lo zero". E' quanto ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo al Festival dell'Economia civile a Firenze. Tria ha spiegato che "siamo di fronte a un rallentamento della crescita in tutta Europa. Si è fermata la Germania e di conseguenza si è fermata la parte più produttiva dell'Italia. Ora siccome l'Italia da anni cresce un punto in meno degli altri paesi europei noi ci avviamo verso lo zero". Il ministro dell'economia ha poi sottolineato che "noi siamo ancora scioccati dalla crisi finanziaria del 2008, che ha avuto riflessi sulla crisi economica" e "ora, forse, non ci stiamo accorgendo che questa volta la crisi economica ci sta precedendo e che probabilmente avrà conseguenze sulla crisi finanziaria". (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)