Lega-M5S ai ferri corti. Il governo traballa

Venerdì di passione nel governo. Di Maio attacca la Lega, Salvini rassicura: "Nessuna crisi". Scontro nel governo tra i due ministri-vicepremier: il grillino attacca la Lega su Facebook: "Anche oggi la Lega minaccia di far cadere il governo. Lo aveva già fatto con la Tav. Sembra ci siano persino contatti in corso con Berlusconi per fare un altro esecutivo. Sono pieni i giornali di queste ricostruzioni e lo trovo gravissimo. Sono davvero sbalordito. Trovo grave che si prenda sempre la palla al balzo per minacciare di buttare via tutto. Ma dov’è il senso di responsabilità verso i cittadini? ".

Il leader leghista ha prontamente replicato, sempre attraverso un post sui social: "Luigi e gli amici grillini farebbero bene a non parlare più di porti aperti per gli immigrati, e a controllare che il reddito di cittadinanza non finisca a furbetti, delinquenti ed ex terroristi. Non vorrei che nei 5Stelle qualcuno avesse voglia di far saltare tutto e magari andare a governare con la sinistra..."

(fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)