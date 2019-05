(Agenzia Vista) Milano, 07 maggio 2019 "In giro per Napoli ci sono oggi non alcune centinaia ma parecchie migliaia di condannati in via definitiva che non sono in carcere ma a spasso". Lo ha detto ministro dell'Interno Matteo Salvini, a Milano per inaugurare una sede dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev