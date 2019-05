Mazzette pagate al tavolino del bar. Anche politici tra gli arrestati in Lombardia e Piemonte

Blitz per tangenti in Lombardia, mazzette pagate al tavolino del bar. Arrestati anche politici. È in corso nelle province di Milano, Varese, Monza e della Brianza, Pavia, Novara, Alessandria, Torino e Asti, una vasta operazione che vede coinvolti 250 militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Varese e dei Carabinieri di Monza Brianza, con il supporto dei reparti territorialmente competenti, i quali stanno dando esecuzione a un provvedimento cautelare personale nei confronti di 43 persone (12 in carcere, 16 agli arresti domiciliari, 3 all’obbligo di dimora e 12 all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere aggravata dall’aver favorito un’associazione di tipo mafioso e finalizzata al compimento di plurimi delitti di corruzione, finanziamento illecito ai partiti politici, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, false fatturazioni per operazioni inesistenti, auto riciclaggio e abusi d’ufficio. Ci sono anche i politici Pietro Tatarella e Fabio Altitonante, rispettivamente candidato alle prossime elezioni europee del 26 maggio (Fi) e sottosegretario della Regione Lombardia (Fi), tra gli arrestati nell'ambito della inchiesta giudiziaria su corruzione e turbativa d'asta, coordinata dalla Dda milanese.