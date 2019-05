Conti pubblici, Moscovici: "A giugno valutazione conformità cifre italiane con patto di stabilità"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 07 maggio 2019 "Da settembre, quando il progetto preliminare italiano è stato presentato, le previsioni di crescita erano all'1,5 per cento, annunciando un risultato spettacolare. Poi le previsioni di crescita sono state rivedute all'1 per cento ed è su queste basi che abbiamo concluso l'accordo con il governo italiano. Poi sono brutalmente scese allo 0,2 per cento come previsione e allo 0,1 per cento adesso. Questo significa che non c'è recessione in Italia, ma che la crescita è molto molto contenuta". Così il Commissario per gli Affari economici e monetari dell'Ue, Pierre Moscovici durante una conferenza stampa a Palazzo Berlaymont a Bruxelles. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev