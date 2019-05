(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2019 Cultura, Bonisoli: "Al via piano per periferie 'Cultura Futuro Urbano' " Al Mibac la conferenza stampa di presentazione dei bandi per l’accesso ai finanziamenti del piano “Cultura Futuro Urbano”, il piano che prevede un investimento pari a 25 milioni di euro da destinare a circa 300 progetti che hanno come obiettivo la riqualificazione delle periferie attraverso il potenziamento delle attività culturali e creative. A illustrare l'iniziativa anche il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev