(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2019 Di Maio: "Ultimo appello alla Lega, faccia dimettere Siri" La conferenza stampa alla Camera dei deputati del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, e del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Così il capo politico M5s durante il suo intervento: "Faccio un ultimo appello alla Lega a far dimettere Armando Siri per non arrivare alla conta in Consiglio dei ministri". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev