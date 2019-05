(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2019 Conte: "Chiederò la revoca di Siri, il Cdm ha fiducia in me" "Chiederò la revoca di Siri, il Consiglio dei Ministri ha fiducia nel mio operato". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in seguito al Consiglio dei Ministri a margine della cerimonia di commemorazione delle vittime della shoah tenutasi nel Tempio Maggiore di Roma, dove è stata accolta una delegazione di 800 giovani provenienti da oltre 50 città della Russia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev