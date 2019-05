(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2019 Siri, Di Maio: "Da Governo segnale di discontinuità col passato" Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Per me è molto importante che in una giornata come quella di oggi in cui l'Italia è scossa da inchieste per corruzione, un tema che ci sta molto a cuore, un tema che riguarda la cosa pubblica, questo governo abbia dato un segnale di discontinuità rispetto al passato grazie a quanto proposto da M5s". / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev