(Agenzia Vista) Romania, 09 maggio 2019 Caso Siri, Conte: "No polemiche, siamo concentrati su prossimi impegni" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al vertice europeo di Sibiu, in Romania. Così al suo arrivo: "Siamo tutti determinati, siamo al governo non certo per lasciarci distrarre da polemiche, siamo tutti determinati a lavorare, abbiamo una strategia molto fitta e un'agenda molto impegnativa, siamo concentrati sui prossimi impegni". / fonte EBS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev