(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2019 Europee, Bonino annuncia la candidatura alla commissione UE, l'Alde mi ha scelto per l'Italia La leader di +Europa, Emma Bonino annuncia, durante un evento di partito per celebrare la Festa dell'Europa, la sua candidatura come presidente della Commissione Europea:"L'Alde mi ha scelto insieme ad altri 7 candidati in rappresentanza dell'Italia. E' un onore, e sono conscia dei rischi." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev