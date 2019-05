(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2019 Giorno Memoria vittime terrorismo, Fico: "Fare piena luce su 'strategia della tensione' " La cerimonia del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo in Aula alla Camera dei deputati alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Insieme al capo dello Stato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera, Roberto Fico, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Così il presidente della Camera in un passaggio del suo intervento: "La prima e più importante risposta da dare è quella di fare piena luce sui troppi omicidi, stragi senza mandanti, moventi e colpevoli accertati e condannati. Su alcuni di questi sono ancora in corso inchieste e processi aperti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev