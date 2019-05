(Agenzia Vista) Firenze, 09 maggio 2019 “In una nazione seria le infrastrutture strategiche non si svendono agli stranieri. Vedere amministratori che consentono ai francesi gestire il nostro trasporto locale per me è una cosa folle”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in Toscana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev