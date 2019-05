(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2019 Cannabis, Conte: "Si parla di sostanze non stupefacenti. Aspettiamo Cassazione per più chiarezza" Courtesy Montecitorio Selfie di Augusto Cantelmi - TV2000 Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fermato dai giornalisti fuori da Palazzo Chigi: "Per quanto riguarda la disciplina normativa in questo momento c'è qualche profilo di incertezza. Lo dico tecnicamente. Tra l'altro aspettiamo una pronuncia della Cassazione a fine maggio che potrebbe contribuire a maggiore certezza perché c'è un problema tra vendita e produzione parliamo di livelli di THC che non devono superare lo 0,2, lo 0,3 - aggiunge - Se c'è qualche ambiguità della disciplina stiamo pensando se possiamo intervenire a rendere più certa disciplina". / Courtesy Montecitorio Selfie di Augusto Cantelmi - TV2000 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev