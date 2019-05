(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2019 Femminicidio, la Spoon River delle donne, l'infografica Tra il 2000 e i primi dieci mesi del 2018 le donne uccise sono state 3.100, una media di più di tre a settimana. Secondo l’Istat, in Italia l’80,5% delle donne uccise è vittima di una persona che conosce: nel 43,9% è il partner, attuale o passato. A livello europeo, le statistiche dell’Eurostat dimostrano che il numero di omicidi commessi da partner è maggiore rispetto a quelli in cui l’autore è un familiare o parente. In Italia nel corso degli ultimi anni si sta verificando un calo dei femminicidi: sono stati 86 in tutto nel 2018, 113 nel 2017 e 115 nel 2016 e 120 nel 2015. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev