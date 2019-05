Decreto Sicurezza bis, Molteni: "Il diritto alla sicurezza è prerogativa del ministro Interni"

(Agenzia Vista) Liguria, 10 maggio 2019 Sanzioni per "chi, nello svolgimento di operazioni di soccorso in acque internazionali, non rispetta gli obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali, con particolare riferimento alle istruzioni operative delle autorita' Sar competenti o di quelle dello Stato di bandiera". E' quanto prevede il Decreto di legge sicurezza 'bis', completato dal ministero dall'Interno. Ne ha parlato il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni a margine di un incontro pubblico organizzato a Genova dalla Lega sulla sicurezza insieme al viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it