(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2019 Giornata educazione ambientale, Fico Raggi e Costa visitano gli stand delle forze dell'ordine In occasione della celebrazione della Giornata Nazionale per l'educazione ambientale in Piazza del Campidoglio, la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il Presidente della Camera Roberto Fico e il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa hanno visitato gli stand delle forze dell'ordine presenti all'evento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it