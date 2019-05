Million marijuana march, gli organizzatori:"Salvini non sa cosa dice, erba light non è psicoattiva"

(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2019 Million marijuana march, gli organizzatori, Salvini non sa di cosa parla, se l'e presa con una sostanza non psicoattiva "Salvini è incommentabile, non sa cosa dice, né di cosa sta parlando. Se l'è presa con una sostanza che non è psicoattiva, è sotto i limiti della legge, non può sequestrarla. Noi siamo per la legalizzazione anche di quello che oggi è illegale." Commenta così uno degli organizzatori del Million Marijuana March, il corteo per la legalizzazione della cannabis, le parole del ministro degli Interni Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha promesso pugno duro contro i cannabis shop. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev