(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2019 Million marijuana march, il corteo per la legalizzazione della cannabis per le strade di Roma Le immagini del Million marijuana march, il corteo per la legalizzazione della cannabis. Giunta alla sua decima edizione, la marcia è partita da Piazza della Repubblica a Roma per terminare a San Giovanni. Migliaia i giovani scesi in piazza per la giornata di musica, divertimento e sensibilizzazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev