(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2019 Vista, la Settimana in 3 minuti - Domenica 5 maggio. La Colonna dell'Immacolata a Roma illuminata dagli Storaro - Lunedì 6 maggio. Bimba ferita a Napoli, il primario del Santobono: "Una ferita da guerra, mai capitato prima" - Martedì 7 maggio.Blitz per tangenti in Lombardia, mazzette pagate al tavolino del bar. Arrestati anche politici - Mercoledì 8 maggio. Harry e Meghan presentano il royal baby - Giovedì 9 maggio. Conte: "Chiederò la revoca di Siri, il Cdm ha fiducia in me" Salone del Libro di Torino, stand Altaforte smontato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev