(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2019 Champions League, Ranieri (all Roma) non dipende da noi, dobbiamo dare il massimo La Roma torna a vincere in campionato e si toglie la soddisfazione di battere la Juventus nel posticipo della 36esima giornata di Serie A. Sfida tutt'altro che semplice per i giallorossi che soffrono nel primo tempo, con la squadra di Massimiliano Allegri che si è presentata in più di una occasione dalle parti di Antonio Mirante che si è sempre fatto trovare pronto, respingendo i tiri più pericolosi. Nella ripresa la musica è cambiata, con la squadra di casa che ha aumentato la pressione e, dopo un gol annullato a Cristiano Ronaldo, ha trovato il gol con il capitano di giornata Alessandro Florenzi. La Juve, quindi, ha cercato il cosiddetto arrembaggio per cercare di pareggiare i conti, ma in un'azione di contropiede nata dai piedi di Cengiz Under, è arrivato il gol di Edin Dzeko che ha chiuso definitivamente i conti. Inevitabilmente soddisfatto il tecnico della Roma Claudio Ranieri, che si è espresso così in conferenza stampa: "Queste sono le serate che ammo. Speravo di arrivare dopo la vittoria con il Genoa, ma il pareggio rocambolesco ha un po' frenato gli entusiasmi - ha detto - Io sono un sentimentale, sono tornato qui per questo. Io amo la Roma". Il mirino, inevitabilmente, si sposta sulla lotta per l'accesso alla Champions League, con tante squadre racchiuse in pochi punti. "Siamo a ridosso delle altre. Ci sono tante squadre in lotta, purtroppo non siamo padroni del nostro destino - ha affermato il tencico Ranieri - Abbiamo sbagliato la partita di Genoa, ora dobbiamo giocare le ultime due partite al massimo e poi vediamo cosa fanno gli altri". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev