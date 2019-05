(Agenzia Vista) Torino, 13 maggio 2019 “Noi accogliamo tutti al Salone qui il problema è che collegato a questa casa editrice c'è un gruppo la quale legittimità non sappiamo quale sia ed è stato inoltre aperto un esposto della procura per apologia del fascismo, siamo al confine non per la libera circolazione delle idee, noi al Salone accogliamo tutte le idee”. Lo ha dichiarato il direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia il giorno conclusivo della 32esima edizione” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev