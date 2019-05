(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2019 Autonomia, Di Maio: "Facciamola, ma prima via i raccomandati dalla sanità" Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e il ministro della Salute, Giulia Grillo, in conferenza stampa al Senato ‘Basta nomine politiche in sanità’. Così il vicepresidente del Consiglio rispondendo ai giornalisti sul tema delle autonomie: "Prima di dare più autonomia alle regioni cacciamo via dalla sanità i raccomandati e 'i figli di'" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev