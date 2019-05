(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2019 Autonomia, Di Maio: "Fermi perché Lega offesa per Siri" Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e il ministro della Salute, Giulia Grillo, in conferenza stampa al Senato ‘Basta nomine politiche in sanità’. Così il vicepresidente del Consiglio rispondendo ai giornalisti sul tema delle autonomie: "Sull'autonomia ero pronto un mese fa. Sto chiedendo da un mese un vertice di governo, ma dopo la richiesta di dimissioni di Siri il capo della Lega l'ha presa sul personale". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev