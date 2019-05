(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2019 Confcooperative, Mattarella, Da cooperative contributo decisivo per equilibrio del Paese "Le cooperative danno un contributo decisivo per l'equilibrio del nostro Paese, alla cura delle città e al contrasto allo spopolamento di zone interne. Tanti borghi nel nostro Paese sopravvivono per la presenza di cooperative". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Assemblea celebrativa dei 100 anni della costituzione di Confcooperative. _Courtesy Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev