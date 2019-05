(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2019 Di Maio: "Preoccupato per tensione che c'è nel Paese, camionetta a La Sapienza clima anni '70" Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e il ministro della Salute, Giulia Grillo, in conferenza stampa al Senato ‘Basta nomine politiche in sanità’. Così il vicepresidente del Consiglio rispondendo ai giornalisti: "Sono molto preoccupato per il clima Di tensione che si sta creando nel paese, vedere che nelle piazze si insulta chi dissente e manifesta e si mandano le camionette alla Sapienza e allo stesso tempo si imbracciano i fucili e si propongono leggi per distribuire più armi alla popolazione, questo è un clima da anni '70 che non deve tornare nelle piazze" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev