(Agenzia Vista) Ancona, 14 maggio 2019 Estorsioni, furti e violenze. Sgominata banda rom ad Ancona La Polizia di Stato di Ancona, nelle prime ore della mattinata odierna, ha dato esecuzione a quattro misure di custodie cautelari e a 12 perquisizioni nei confronti di un sodalizio criminale composto da una famiglia di etnia rom stanziali, di origini abruzzesi e altri soggetti indagati a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti riguardanti la sfera patrimoniale, in particolare estorsioni e circonvenzione di incapaci finalizzata alla truffa, nonché delitti contro la persona come le lesioni personali gravi ed aggravate, lesioni come conseguenza di altro delitto, delitti contro la fede pubblica come la sostituzione di persona e reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev