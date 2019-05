(Agenzia Vista) Veneto, 14 maggio 2019 Salvini a Di Maio: "Troppi no Italia ha bisogno di sì, io mantengo la parola data" Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini in un comizio a Negrar, in provincia di Verona: "Troppi no. E no all'alta velocita, no all'energia, al gas, al metano, alla Tav, all'autonomia, alla legittima difesa. I no non costruiscono nulla, in Italia c'e' bisogno di sì" / fonte Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev