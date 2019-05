(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2019 Appendino risponde alle minacce: "Lo Stato è vicino ai sindaci, non ci facciamo intimidire" "Non ci facciamo intimidire dalle minacce, lo Stato è vicino ai suoi sindaci". Così la Sindaca di Torino Chiara Appendino, intervenuta all'esterno del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alla busta contenente un proiettile che le è stata inviata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev