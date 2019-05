(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2019 Gentiloni non esistono Governi obbligatori, noi proponiamo alternativa Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha presentato in conferenza stampa le proposte per far ripartire l'Italia. Presenti Paolo Gentiloni e Pier Carlo Padoan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev