(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2019 Migranti, Timmermans: "Sono Orban e gli amici di Salvini che non aiutano a trovare soluzione" Così, Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Europea e candidato del PSE alla guida della Commissione intervenendo all'evento 'It's time: una nuova generazione per l'Europa' all'Hotel Heaven di Roma. All'evento presente anche il segretario PD, Nicola Zingaretti e Roberto Speranza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev