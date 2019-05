(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 maggio 2019 Migranti, Weber (PPE): "Piano Marshall per Africa, responsabilità umana e controllo frontiere" "Piano Marshall per Africa, responsabilità umana e controllo frontiere". Queste le parole del candidato alla presidenza della Commissione Europea per il PPE Mafred Weber, durante il dibattito al Parlamento europeo. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev