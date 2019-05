Conti pubblici, Tria: "Ci atteniamo a def, approvato anche da Salvini"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 maggio 2019 "C'è un Def approvato da governo e Parlamento e il governo sta lavorando per attuare quello che c'è scritto nel Def. Tutti devono leggere i documenti del governo. E’ chiaro che in campagna elettorale i mercati finanziari sono un sono un pò in fibrillazione ma bisogna attenersi ai documenti e anche Salvini era presente in Consiglio dei ministri quando è stato approvato”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria arrivando alla riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev