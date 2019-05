(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2019 15-05-19 Coppa Italia, Inzaghi emozione incredibile vincere davanti al nostro pubblico Rabbia e delusione in casa Atalanta al termine della finale di Coppa Italia. La squadra bergamasca è stata sconfitta per 2-0 dalla Lazio allo Stadio Olimpico, grazie alle reti nel finale di partita di Milinkovic - Savic e Correa. Tanti Esplode la festa biancoceleste al termine della Coppa Italia. La Lazio ha battuto per 2-0 l'Atalanta di Gasperini grazie ai gol di Milinkovic - Savic e Correa, centrando per la settima volta nella sua storia la Coppa di Lega. Una serata magica per la squadra romana, che ha intepretato al meglio la sfida delicata. "E' stata una bellissima serata, nel nostro stadio con il nostro pubblico - ha dichiarato Simone Inzaghi nella conferenza stampa nel post-partita - Un'emozione continua in una partita intensa, come immaginavamo. Non ci sono state grosse occasioni nel primo tempo, a parte il palo dell'Atalanta, nel secondo tempo siamo andati meglio sfruttando un calcio piazzato. Abbiamo indirizzato gli episodi in nostro favore, sono contento. I ragazzi se lo meritano, abbiamo lavorato tanto in questi tre anni, sono davvero soddisfatto. Vincere qui, con i nostri tifosi, è qualcosa che rimarrà sempre Decisivo Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, protagonista di una stagione non esaltante, ha recuperato in extremis per la partita dopo qualche problema fisico. Entrato nel finale, è riuscito a trovare la zampata vincente. "Milinkovic al rientro da Cagliari non stava benissimo, sentiva ancora dolore - ha detto Inzaghi - Si è curato benissimo, da vero professionista per recuperare per oggi, voleva esserci a tutti i costi. Stamattina l'avevo visto molto bene, sapevo che ci avrebbe aiutato in corsa. Era il primo o il secondo cambio, poi ho dovuto anticipare il cambio di Bastos Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev