Mattarella: “Ciascuno si adoperi per interesse generale”

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2019 "Tempo fa ho utilizzato l'espressione di aver aver cura della Repubblica: ciascuno dei nostri concittadini deve avvertire il compito di adoperarsi per il bene comune, per l'interesse generale. La vostra è una formula straordinariamente efficace per dare risposta a questa esigenza". Lo ha detto Sergio Mattarella incontrando i partecipanti alla ventesima edizione dell'evento Race For The Cure. _Courtesy Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev