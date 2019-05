(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2019 Museo per tutti, l'arte per le persone con disabilità intellettiva, Bonisoli: "Battaglia di civiltà" A Palazzo Altemps, una delle quattro sedi del Museo Nazionale Romano, entra a sistema il progetto Museo per tutti, grazie al quale le persone con disabilità intellettiva, adulti e bambini, possono godere della collezione attraverso un percorso di visita facilitato e inclusivo. Il progetto è ideato e sviluppato da L'abilità Onlus con il sostegno della Fondazione De Agostini. La conferenza stampa di presentazione con il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, la direttrice del Museo Nazionale Romano, Daniela Porro, il direttore di L'abilità Onlus, Carlo Riva, e Roberta Drago della Fondazione De Agostini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev