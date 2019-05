Poste Italiane lancia l'iniziativa 'Pillole di Educazione finanziaria'

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2019 Poste Italiane dà il via al progetto di Educazione finanziaria negli uffici postali. Un programma di portata nazionale nel segno delle politiche di inclusione e sostenibilità con l’obiettivo di contribuire a migliorare le competenze dei cittadini in materia economico-finanziaria e aumentarne la consapevolezza nelle scelte di risparmio, investimento e conoscenza dei nuovi strumenti finanziari nell’era digitale. Il calendario di incontri con gli esperti si apre il 16 maggio a Roma nell’ufficio postale di via Marmorata. Nella prima fase del progetto, che si svolgerà tra maggio e giugno, sono previsti altri sette seminari di cui altri due a Roma e uno ciascuno a Napoli, Palermo, Torino, Bologna e Treviso. Ciascun evento prevede tre giorni di sessioni didattiche della durata di 30 minuti ciascuna. Al centro degli interventi degli esperti finanziari di Poste Italiane le questioni di macroeconomia e finanza finalizzate a dare ai cittadini il giusto supporto nelle scelte di risparmio e investimento responsabili. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev