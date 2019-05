(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2019 Raggi visita anziana a Casal Bruciato: "Sfratto bloccato" La sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è recata nel quartiere di Casal Bruciato per far visita alla signora Maria Pia, l'anziana che abita in una casa popolare per la quale questa mattina si è riunito un picchetto "contro lo sfratto". La sindaca si è sincerata delle condizioni di salute della donna. E successivamente, dopo aver assunto informazioni dall'Ater, le ha annunciato che il procedimento di sfratto è stato bloccato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev