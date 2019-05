VIDEO SOTTOTITOLATO - Coppa Italia, Gasperini: “Rigore non dato è episodio di una gravita’ inaudita”

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2019 Rabbia e delusione in casa Atalanta al termine della finale di Coppa Italia. La squadra bergamasca è stata sconfitta per 2-0 dalla Lazio allo Stadio Olimpico, grazie alle reti nel finale di partita di Milinkovic - Savic e Correa. Tanti rimpianti per i neroazzurri, che avevano interpretato bene la partita, manifestando una certa superiorità territoriale. "Partita difficile, molto bloccata. La Lazio è una squadra forte, ma noi siamo sempre stati in partita - ha affermato in conferenza il tecnico Gian Piero Gasperini - Non ci siamo espressi al meglio nel primo tempo, ma era la strategia di essere più coperti. Nel secondo tempo abbiamo preso campo e fatto un buon gioco, ma gli episodi decisivi non sono stati favorevoli". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev