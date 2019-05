(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2019 Raggi: "Roma nell'occhio del ciclone dopo Mafia Capitale, in due anni ho passato l'inferno" "Roma nell'occhio del ciclone dopo Mafia Capitale, in due anni ho passato l'inferno". Così la Sindaca di Roma Virginia Raggi, intervenuta alla conferenza stampa di presentazione in Campidoglio del nuovo Contratto Collettivo decentrato integrativo dei dipendenti di Roma Capitale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev