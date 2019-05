Raoni, il capo amazzone simbolo della lotta per l'ambiente a Bruxelles incontra giovani e sindaco

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 maggio 2019 Raoni, il capo amazzone simbolo della lotta per l ambiente a Bruxelles incontra i giovani e il sindaco La 18esima marcia per il clima organizzata a Bruxelles è segnata dalla presenza del capo amazzone Raoni Metuktire, simbolo della lotta per l’ambiente, contro la deforestazione dell'Amazzonia. Il leggendario capo indigeno ha partecipato alla marcia degli studenti per poi recarsi al Municipio, dove ha incontrato il sindaco di Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev