Paura nel padovano per un incidente che ha coinvolto uno scuolabus che si è ribaltato. Otto studenti feriti, con l'autista - successivamente risultato positivo all'alcoltest - che è scappato, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine.

I carabinieri di Este (Pd) hanno rintracciato il romeno 51enne che era alla guida dello scuolabus, che nel primo pomeriggio di era rovesciato ad Arquà Petrarca, con sette studenti contusi. L'uomo è risultato positivo all'alcoltest. Si era allontanato dal luogo dell'incidente, ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri e sottoposto a fermo di polizia. Lo rendono noto fonti del Viminale. L'uomo, dipendente di una cooperativa, ha precedenti a suo carico. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ringraziato le Forze dell'Ordine e sta seguendo personalmente gli sviluppi della vicenda.

Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia si è messo in contatto con il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta per verificare le condizioni di salute dei giovani. "Dal direttore generale - informa il governatore - ho appreso che i ragazzi coinvolti sono otto, tutti assistiti in ospedale. Alcuni sono stati già dimessi, altri sono ancora sotto osservazione, ma sembra fortunatamente trattarsi di traumatologia di tipo minore". Zaia ha raccomandato a Scibetta "di non tralasciare comunque nessun approfondimento diagnostico" e ha rivolto ai ragazzi i suoi migliori auguri di pronta guarigione. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).