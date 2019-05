Di Maio, l'ultimo affondo sui voli di Stato: "Ora capisco perché Salvini..."

"Ora capisco perché Salvini riesce a fare più piazze di me" dice il ministro allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine dell'incontro con i lavoratori di Piaggio Aero nello stabilimento di Villanova d'Albenga, in provincia di Savona, in riferimento alla vicendo che riguarda il ministro Salvini sull'ipotesi di utilizzo di voli di Stato durante la campagna elettorale (agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)